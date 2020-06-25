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Общество

Мы познаем мир

25.06.2020 12:55|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области подвели итоги первого раунда регионального конкурса «Эко-инициатива 2019-2020», направленного на сохранение природного богатства, формирование экологически ответственного поведения школьников и населения в целом.

Сразу в нескольких номинациях победителями стали учащиеся и педагоги школ Псковского района. Всего за победу боролись более 30 человек.

Специальный приз вручат ученикам Стремуткинской СОШ Егору Соколову и Дарье Анисимовой за плакаты, посвященные теме замусоривания планеты. Их рисунки стали лучшими в номинации «Информирование общества/пропаганда энергосберегающего поведения и раздельного сбора мусора». Учитель ИЗО Стремуткинской школы Марина Гулина получит благодарность комитета по образованию Псковской области.

Кроме того, оргкомитет конкурса присудил специальный приз учителю географии Писковской средней общеобразовательной школы Надежде Романовой за проект «Игра на местности «Экологическая ярмарка». Проект стал лучшим в номинации «Педагогическая разработка по теме энергоэффективности или обращения с ТБО».

Взаимное обучение 

Педагогический путь Надежды Романовой интересен не только своей продолжительностью - 33 года, но и тем, что треть этого пути она трудится в своей родной школе в Писковичах. Той самой, откуда она направилась получать образование в Псковский педагогический институт, на факультет географии.

«В нашем коллективе работают учителя, у которых я сама училась», - рассказывает Надежда Романова. 

Но учиться молодому педагогу довелось не только у учителей и профессоров, но и у собственных учеников. По распределению Надежда Романова попала в школу в деревне Торошино. Вернее, сама ее выбрала - хотелось работать именно там, ближе к природе.
Сейчас, с высоты своего опыта, она понимает: выбор был правильным.

«Оказалось, что деревенские мальчишки и девчонки не хуже меня знакомы с видовым составом ягод и грибов, растущих в окрестностях, могут по голосам определять птиц, предсказывать погоду по десятку малозаметных для городского человека признаков, - говорит Надежда Романова. - Поэтому процесс обучения у нас сразу превратился во взаимообучение и сотрудничество. Изучив на уроках теорию, мы отправлялись в походы по лугам, лесам и болотам, описывали редкие растения, определяли следы животных, искали место, где из небольшого ручейка начинается речка. Вместе мы совершали открытия».

Вопросы как стимул 

Уже тогда начинающий педагог проявила интерес к исследовательской деятельности. Из вопросов, заданных ею на уроках («Болото - это вода или суша?», «А правда ли, что численность аистов влияет на количество жителей в деревне?», «Можно ли вырастить грибы в огороде?»), рождались исследовательские проекты. И вот уже, разделившись на группы, дети вместе с молодой учительницей занимались опросом местных жителей, анализом статистических материалов, постановкой экспериментов. Этот подход к работе Надежда Романова принесла и в свою родную школу в Писковичах, куда перешла из Торошинской.

Уже много лет наша героиня является здесь руководителем школьного научного общества, ее ученики успешно выступают на региональных и всероссийских конкурсах и конференциях. Последние четыре года ученики вместе с Надеждой работают над проектом по созданию сайта «Справочник объектов Снетогорско-Муровицкого памятника природы регионального значения». Они совершили походы по всем населенным пунктам, расположенным на правом берегу реки Великой в пределах памятника природы, сфотографировали и описали значимые природные, исторические, культурные святыни.

Выяснив, что берег сильно загрязнен, решили заняться благоустройством территории: убирали многолетний мусор, высаживали деревья, приводили в порядок воинские захоронения. Год назад восьмиклассники создали эколого-просветительский отряд «Чистый Псков», участники которого добровольно занимаются уборкой берега, пристраивают в приют бездомных животных, развешивают кормушки и скворечники для птиц, стараются привлечь всех неравнодушных граждан к проблемам родной деревни. Написали ходатайство и получили разрешение на установку контейнеров для сбора использованных батареек, пытаются добиться раздельного сбора бытовых отходов. Вся эта деятельность и легла в основу проекта, победившего в конкурсе «Эко-инициатива 2019-2020».

Интересное рядом 

Коллеги часто спрашивают Надежду Романову: «Откуда берется столько интересных тем для исследований?». Ответ прост: «Все исследовательские работы - это поиск ответов на многочисленные вопросы, которые постоянно задают ученики, а я просто записываю в блокнот, и предлагаю поискать решение вместе».

Можно сказать, что слова «я познаю мир», которые многие из нас помнят из советского учебника по природоведению, стали для Надежды Романовой девизом, и она не только помогает познать мир ученикам, но и сама познает его вместе с ними.
И когда ученики, теперь уже взрослые состоявшиеся люди, присылают ей фотографии на фоне Везувия или Эйфелевой башни с рекламой собственных туристических агентств, видео с выступлений на научных форумах, она радуется, что для многих этот девиз тоже стал жизненным кредо. Как и еще одно выражение: «Дорогу осилит идущий».

«Этот девиз мотивировал меня к профессиональному росту: участию в конкурсах "Учитель года Псковской области", "Учитель года России", Международном семинаре учителей в "Артеке" в рамках проекта "Образование без границ"», - делится Надежда Романова.

Но еще больше греет ее сердце тот факт, что общение с бывшими учениками не ограничивается дежурными сообщениями и лайками «ВКонтакте»: «Мы поддерживаем друг друга в сложных ситуациях, созваниваемся и встречаемся, рассказываем об успехах и проблемах своих детей».

Таковы реалии сельского учителя, которого язык не поворачивается назвать специалистом, оказывающим образовательные услуги. Учитель - педагог и психолог, наставник и тренер, режиссер-постановщик школьных и деревенских праздников.

Надежда Романова резюмирует: «Раздумывая над предложением бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева "пойти в бизнес и зарабатывать", я прихожу к выводу, что моих знаний и организаторских способностей хватило бы, чтобы открыть собственное дело или уехать в столичную школу и получать там зарплату в пять-десять раз больше. Но не могу не согласиться с его же утверждением, что учитель - это не профессия, а призвание».

Константин Козловский, «Псковская провинция»

Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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