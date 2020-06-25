Общество

Готовить детей к началу учебного года 1 сентября призвал губернатор Псковской области

Готовить детей к началу учебного года 1 сентября призвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети Instagram.

«Ответьте, пожалуйста, детей в школу готовить к 1 сентября или нет? Будут учиться или нет?» - поинтересовалась псковичка. «Конечно, готовить», - ответил глава региона.

При этом уточнений о форме обучения, будет ли оно проходить в очном или дистанционном формате, сделано пока не было.

Добавим, что псковичи также настойчиво просят губернатора в комментариях снять ограничения с работы фитнесс-центров и разрешить командные тренировки на улице.