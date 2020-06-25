Общество

Как создать эффективно работающий Совет дома?

Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов» проведет видеовстречу на тему «Как создать эффективно работающий Совет МКД». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ассоциации.

На встрече речь пойдет о том, с чего начать, как можно повлиять на качество услуг и их стоимость, какие полномочия есть у Совета дома. Кроме того, эксперты расскажут о юридических аспектах создания и работы Совета МКД, поднимут ряд других значимых вопросов и ответят на популярные вопросы, поступающие от граждан: как правильно решать проблемы с управляющей организацией и куда обращаться, если не получается договориться.

Встреча пройдет 29 июня в 17.00. Посмотреть прямую видеотрансляцию конференции и задать вопросы можно в группе «ВКонтакте».

Вопросы можно задать по телефону 8(953) 235-67-67