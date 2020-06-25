Общество

В Псковской области более 90 тысяч детей до 16 лет получат допвыплаты по указу президента

В Псковской области выплату в 10 тысяч рублей получат более 90 тысяч детей в возрасте до 16 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ПФР.

Эту выплату Пенсионный фонд России начнет выплачивать в июле. Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу президента РФ от №249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат в размере 5 и 10 тысяч рублей.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата в 10 тысяч рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата предоставляется семье без какого-либо заявления.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы.