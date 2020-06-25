Общество

Псковичи приходят на участки голосовать по поправкам в Конституцию

В Псковской области продолжают работу участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Несмотря на то, что сегодня, 25 июня, только первый день голосования, жители региона активно приходят голосовать.

Великие Луки

При входе на участок всем измеряют температуру бесконтактным способом и выдают маски, перчатки и одноразовые ручки.

Струги Красные

Новоржев

Кабинки для голосования в целях профилактики распространения коронавируса на многих участках сделаны полуоткрытыми — для лучшего проветривания.

Струги Красные

Участки также оборудованы информационными стендами, на которых можно ознакомиться с основной информацией по поправкам в Конституцию.

Порхов

Напомним, основной день голосования — 1 июля, однако также можно проголосовать с 25 по 30 июня.

Гдов