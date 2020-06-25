Общество

Новое колесо обозрения в Великих Луках оснастят застекленными кабинами

Монтаж нового колеса обозрения продолжается в Великих Луках, пишет «Великолукская правда. Новости».

Колесо будет в два раза выше предыдущего и составит 45 метров. Кроме того, его оснастят 20 застекленными кабинами.

Реконструкция городского парка культуры и отдыха началась в прошлом году, к концу декабря 2019 года был завершен первый этап. В южной части парка выкорчевана большая часть аварийных деревьев, проведены работы по устройству пешеходных дорожек – они вымощены тротуарной плиткой, действует освещение.





А в этом году строители приступили к установке четырех аттракционов, в том числе двух абсолютно новых – «Бумеранг» и «Ракушки». Это семейные аттракционы, на которых смогут кататься взрослые с детьми.

На этом работы по благоустройству не завершаются. В ближайшем будущем в южной зоне парка появятся большие парковые диваны, скамейки, урны и малые архитектурные формы.