Общество

Великолучане собирают подписи за увольнение главврача межрайонной больницы

Медики и пациенты Великолукской межрайонной больницы начали сбор подписей за увольнение главного врача Елены Никаноровой. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Сообщается, что великолучане требуют увольнения главврача из-за плохой организации и качества работы больницы.

Напомним, что губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову было отправлено более 200 жалоб от сотрудников больницы на работу Елены Никаноровой.

После этого глава региона посетил с рабочим визитом Великолукскую межрайонную больницу и поликлинику №1. В ходе визита Михаил Ведерников раскритиковал огромные очереди в поликлинику, а решение о профессиональной судьбе главного врача межрайонной больницы должны принять в течение недели. На текущий момент по данному вопросу работает комиссия.