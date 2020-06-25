Общество

Дмитрий Быстров проголосовал по поправкам в Конституцию и оценил подготовленность участка

Глава Островского района Дмитрий Быстров проголосовал по поправкам в Конституцию России на избирательном участке № 249, открытом в филиале Центра специального образования № 2 в городе Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили администрации района.

Руководитель муниципалитета лично убедился в подготовленности участка к процессу голосования, организации безопасности и оснащенности его средствами индивидуальной защиты.

Ранее Дмитрий Быстров, высказываясь о важности вносимых в Конституцию Российской Федерации поправок, отмечал, что они затрагивают самый широкий спектр актуальных вопросов, важных как для сегодняшнего дня, так и для будущих поколений россиян. «Они касаются нерушимости границ, социальных гарантий граждан, сохранения экологии, защиты окружающей среды, бережного отношения к домашним животным и других жизненных вопросов. Они, так или иначе, затрагивают жизнь и определяют поведение всех жителей нашей страны», - считает глава района.

«Не каждому поколению удается внести свой вклад в совершенствование такого фундаментального документа как Конституция. Нам же выпала такая почетная и ответственная миссия - реализовать свое избирательное право, высказать свою позицию, принять реальное участие в управлении страной, которую называем своей Родиной», - подчеркнул глава Островского района.

Добавим, что 25 июня в Псковской области открылись все 615 участков для голосования по поправкам в Конституцию. Голосовать можно, начиная с 25 июня, до Общероссийского дня голосования, который пройдет 1 июля.