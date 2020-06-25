Общество

В Пскове завершена работа над созданием мурала, посвященного 30-летию МЧС

На стене многоэтажного дома №67 по Рижскому проспекту в Пскове завершили создание мурала, посвященного юбилею МЧС. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор области Михаил Ведерников.

«В Пскове появился новый мурал, посвященный юбилею МЧС. В этом году главному спасательному ведомству страны исполняется 30 лет. Изображение сотрудника МЧС со спасенным ребенком и девизом "Предотвращение. Спасение. Помощь" украшает стену многоэтажного дома №67 на Рижском проспекте», - написал губернатор и выразил благодарность всем, кто принимал участие в создании мурала.

«И, конечно, отдельные слова благодарности всем сотрудникам МЧС, которые всегда стоят на страже безопасности наших граждан», - подчеркнул Михаил Ведерников.