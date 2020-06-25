Общество

Члены псковского Молодежного парламента стали волонтерами Конституции

Члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов присоединились к всероссийскому общественному корпусу «Волонтеры Конституции». Суть акции заключается в информировании населения о предлагаемых изменениях в Конституцию и об организации голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Как рассказала председатель Молодежного парламента Юлия Лысова, члены Молодежного парламента работают на информационных точках в Великих Луках, Острове, Палкино, в Псковском и Печорском районах. «Волонтеры приглашают людей принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, раздают информационные буклеты, ориентируют граждан по способам голосования, объясняют, где и как это сделать, отвечают на вопросы. Работа волонтера – это не агитация, а информирование», - подчеркнула председатель Молодежного парламента.

Работают волонтеры посменно – по несколько часов в день. По словам члена Молодежного парламента Елены Вариксоо, за полтора часа, которые она провела на информационной точке в Печорах, к ней с вопросами подошли 10 человек.

«Для меня работа волонтера – это возможность общаться с разными и очень интересными людьми, рассказывать об общественно важных вещах и помогать всем, кто в этом нуждается. Волонтерство, в целом – это уникальная вещь, с помощью которой каждый из нас может менять мир вокруг себя к лучшему», - поделилась Елена Вариксоо.

Член Молодежного парламента Мария Синькевич обратила внимание, что жители Палкино проявляют интерес к предстоящему голосованию по Конституции и зачастую просят волонтёров объяснить суть поправок.

«Я считаю, это важно – поправки касаются каждого из нас, и каждый должен прийти и отдать свой голос – "за" или "против"», - отметила Мария Синькевич.

«Важно информировать население о предлагаемых поправках в Конституцию для того, чтобы люди могли составить собственное мнение и выразить его на избирательных участках», - аргументировала своё участие в волонтёрском движении член Молодёжного парламента, жительница Тямши Екатерина Анисимова.

Помимо общения с людьми на улице, в обязанности Волонтеров Конституции входят телефонные звонки пенсионерам. Общественные активисты рассказывают пожилым гражданам о возможности проголосовать на дому, и, если такая необходимость есть, передают информацию в территориальные избирательные комиссии, которые занимаются организацией голосования.

Информирование граждан продлится до 30 июня. 1 июля, в день проведения народного голосования, волонтеры будут помогать маломобильным гражданам и выполнять функции общественных наблюдателей на участках для голосования.