Общество

Вопрос о ходе реставрации Гельдтовой бани вынесут на очередную сессию гордумы

Вопрос о ходе реставрации Гельдтовой бани вынесут на очередную сессию Псковской гордумы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, на сегодняшнем заседании думского комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности было рассмотрено обращение заместителя главы Пскова Александра Баева с просьбой заслушать информацию администрации города о проводимых ремонтно-восстановительных работах на объекте культурного наследия «Гельдтова Баня».

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В своем обращении Александр Баев напомнил, что в начале этого года на заседании комитета уже рассматривался вопрос о плачевном состоянии этого объекта. Тогда было принято решение заслушать в мае информацию от администрации Пскова и владельца здания о ходе реконструкции и сроках ввода бани в эксплуатацию. Согласно договору купли-продажи объекта, срок окончания его реставрации - апрель 2020 года.

При этом, отметил депутат, на сегодняшний день реставрация не ведется, а здание бани продолжает разрушаться. В связи с этим он задал вопросы: на каком этапе находится реставрация здания и какие меры приняты администрацией города для привлечения владельца к ответственности за неисполнение договора.

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Как пояснил заместитель главы администрации города Павел Волков, анализ договора купли-продажи показал, что у городских властей нет законных оснований его расторгнуть. Что касается сроков проведения строительных работ, то владельцы получили от органа охраны памятников разрешение на их проведение в срок до 31 декабря 2021 года. При этом Павел Волков подчеркнул, что сами работы уже начались, но до сих пор никто не обратился в администрацию города, чтобы согласовать пути подъезда к объекту. «Будем контролировать, чтобы Финский парк остался парком», - пообещал он.

Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе Пскова включить данный вопрос в повестку для очередной сессии и заслушать не только представителей администрации Пскова, но и собственника здания Гельдтовой бани.