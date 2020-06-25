Общество

Волонтеры благоустроили двор на Коммунальной в Пскове

Активисты волонтерского центра «Единой России» провели субботник во дворе №22А на улице Коммунальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Жители многоэтажки жаловались на отсутствие скамеек рядом с домом и разбитый асфальт. Волонтеры засыпали асфальтовой крошкой ямы на дороге, в центре двора они подготовили клумбу для высадки цветов, а также привезли песок на детскую площадку.

В планах – покрасить игровой комплекс, установкой скамеек займется управляющая компания. Волонтеры призывают псковичей присоединиться к инициативе по благоустройству своих дворов.

«Мы призываем псковичей сделать свой двор комфортнее, воспользовавшись периодом ограничительных мер – провести субботник на игровой площадке, облагородить свой двор клумбами, высадить цветы, навести порядок, чтобы двор был чистым и уютным», - прокомментировал активист волонтерского центра партии «Единая Россия» Александр Андреев.

Подобные субботники волонтеры планируют провести и в других дворах с привлечением самих жителей.