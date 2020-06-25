Общество

Сотрудницы УФСИН России по Псковской области стали донорами крови

В июне отмечается Всемирный день донора крови. В связи с этим по инициативе женсовета УФСИН России по Псковской области сотрудники-женщины посетили Станцию переливания крови Пскова и приняли участие в сдаче донорской крови для нуждающихся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Перед сдачей крови сотрудницы УФСИН заполнили подробную анкету о состоянии здоровья, прошли медицинскую консультацию, а также обследование с измерением температуры тела и давления, после чего их осмотрел терапевт, а лаборанты провели исследование крови на определение группы и резус-фактора.

Стоит отметить, в условиях эпидемиологической обстановки в стране донорская кровь сейчас особенно востребована. Сотрудники всех подведомственных учреждений уголовно-исполнительной системы Псковской области регулярно сдают кровь, некоторые даже являются Почетными донорами РФ.

«Жизнь очень непредсказуема, беда может коснуться любого. Сегодня я сдаю кровь для кого-то и дарю шанс на излечение, а завтра, может быть, она понадобится мне», - отметила председатель женсовета УФСИН России по Псковской области Елена Антропова.