Общество

Животные рады быть с хозяевами в изоляции - руководитель псковского приюта

О влиянии карантинных мер и самоизоляции на работу приюта «Шанс» рассказала руководитель Мария Величко во время пресс-брифинга ПЛН.

С введением карантина были запрещены массовые прогулки с собаками. При передаче животных волонтеры должны быть в маске и перчатках.

По словам Марии Величко, нельзя сказать, что резко уменьшился приток пожертвований, хотя присутствует сезонное летнее снижение. «Ничего катастрофического не происходит», - сказала она. Без пожертвований приют не смог бы существовать.

На вопрос, надоедают ли изолировавшиеся хозяева своим животным, Мария Величко заверила, что «они только рады, что хозяин дома». «Это всегда хорошо, значит, все в порядке, все стабильно. Это человек человека может раздражать. Животное человек раздражать не может. Тем более хозяин собственный, родненький, который с детства кормил, вырастил. Они на это не способны», - высказала мнение участник пресс-конференции.