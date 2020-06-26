Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Еленой Бибиковой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM). Гость студии - заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ней о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, о государственной социальной политике и мерах поддержки, которые огласил 23 июня президент России Владимир Путин, а также обсудит пенсионные новшества в стране.

Вопросы Елене Бибиковой можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.