Общество

Псковские ориентировщики прибрались в лесу в районе деревни Печки

Псковские ориентировщики провели уборку леса от строительного мусора в районе деревни Печки и индивидуальную тренировку с тестированием бесконтактной системы контроля прохождения лесной трассы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили сами спортсмены.

Всего спортсмены убрали 8 кубометров мусора, на протяженности трассы от 1 до 8 км.

Мероприятие проходило в рамках регионального проекта «К экологической культуре через спорт». При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.