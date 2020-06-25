Общество

В Псковской области нарушители земельного законодательства оштрафованы на 836 тысяч рублей

За 5 месяцев 2020 года специалистами отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области проведена 441 проверка соблюдения земельного законодательства в Псковской области. Об Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ведомстве.

Проверками выявлено 278 нарушений земельного законодательства. Большая часть нарушений была связана с самовольным занятием земельных участков или части земельных участков, в том числе использование земельных участков лицами, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанные объекты, использованием земельных участков не по целевому назначению, а также невыполнением в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений закона.

В целях пресечения нарушений землепользователям выдано 230 предписаний об устранении выявленных фактов, возбуждено 110 дел об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 836 000 рублей. Землепользователями самостоятельно устранено 147 нарушений.

С 1 апреля по 31 декабря текущего года не проводятся проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Исключением станут проверки, основанием для которых является причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Таким образом, управление исключило из планов проверок государственного земельного надзора все контрольно-надзорные мероприятия в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр.

В отношении всех обозначенных лиц в 2020 будут проводиться внеплановые проверки и только по указанному выше основанию.