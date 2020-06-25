Общество

Более 300 военнослужащих ВДВ примут участие в конкурсе «Десантный взвод»

В период с 28 июня по 7 июля на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье» в Псковской области пройдет этап Воздушно-десантных войск конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод», который проводится в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

28 июня в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении состоится торжественное открытие конкурса.

В отборочном этапе примет участие более 300 военнослужащих из соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск, в составе команд, которые продемонстрируют свои профессиональные навыки и умения и определят лучший взвод Воздушно-десантных войск..

Десантникам предстоит совершить десантирование на парашютах Д-10 на незнакомую площадку в составе подразделения из вертолетов армейской авиации МИ-8АМТШ, после чего совершить марш-бросок протяженностью 10 км.

На этапе «индивидуальной гонки» на БМД-2 и БМД-4М, в составе штатных экипажей, преодолеют дистанцию. Протяженностью 5 километров по замкнутому кругу, проведут боевые стрельбы из вооружения боевых машин, определят лучших в стрельбе из автоматов АК-74М и гранатометов РПГ-7Д.

Затем состоится «гонка преследования» на боевых машинах, в которой будут участвовать по два экипажа от каждой команды, показавших лучшее время в «индивидуальной гонке».

Каждому экипажу боевой машины предстоит преодолеть минно-взрывные заграждения, колейный мост, косогор и брод, с последующим выполнением огневых задач на двух огневых рубежах.

Кроме этого десантникам предстоит ориентироваться на местности в составе отделений, с прохождением контрольных точек на карте.

Завершатся испытания «Эстафетой на боевых машинах», по условиям которой по три экипажа от каждой команды поочередно будут преодолевать маршрут с выполнением контрольной стрельбы на огневых рубежах.

По итогам конкурса будет определена команда-победитель, которая представит ВДВ на международном этапе конкурса «Десантный взвод» в августе.