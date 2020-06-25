Общество

Представители псковского Молодежного парламента рассказали о пользе волонтерства

Представители Молодежного парламента при Псковском областном Собрании в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказали о пользе волонтерства.

«Волонтерство в последнее время стало не столько модно, сколько востребовано, - отметил заместитель председателя Молодежного парламента Владлен Небейголова. - Это возможность для молодых людей проявить свои лучшие качества, что поможет и в будущем. Сейчас как раз подходящее время, чтобы выразить себя».

Председатель комитета по правовым вопросам и законотворчеству Молодежного парламента Алина Кулик считает, что участие в волонтерском движении может помочь молодежи найти себе профессию. «Это помогает найти себя в какой-то сфере, примерить ее на себя, понять, подходит она тебе или нет, и двигаться дальше», - пояснила она. Кроме того, по ее словам, волонтеры имеют «бонусы» при поступлении в вузы: «некоторые вузы дают немалые дополнительные балы».

Между тем, вице-спикер Псковского областного Собрания, куратор Молодежного парламента Виктор Остренко подчеркнул, что в последне время в псковском регионе достаточно много людей с желанием стать активными гражданами своей страны. Это видно и на примере волонтеров, которые помогают людям группы риска, находящимся в самоизоляции из-за коронавируса, и на примере «Волонтеров Конституции». «Работа волонтеров приобретает содержание: как и для чего делать. Кроме того, это большая школа относительно возможностей человека. Волонтерство воспитывает ответственность, в том числе за выполнение общественных функций», - заключил он.