Общество

Как можно больше учащихся Псковской области должны проходить социально-психологические тестирования и медосмотры - Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 25 июня, провел заседание антинаркотической комиссии Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, участники обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся лечения и реабилитации зависимых граждан, а также реализации профилактических мероприятий, направленных на противодействие распространению наркотиков на территории региона. Члены комиссии проанализировали предварительные результаты антинаркотической работы, проведенной в текущем году.

Глава региона обратил особое внимание на важность профилактической работы среди молодежи. «Я уже много раз говорил, что подростки в настоящий момент находятся в особой зоне риска. Мы должны сделать все возможное, чтобы идентифицировать ребят, которые только вышли на этот путь, начали из любопытства или по наивности пробовать запрещенные вещества», - подчеркнул Михаил Ведерников и в очередной раз обозначил, что главным инструментом защиты здесь служат организованные системные социально-психологические тестирования и медицинские осмотры, в которых, по мнению главы региона, должно принимать как можно большее число учащихся.

О том, как в регионе ведется комплексная профилактическая работа с молодежью, рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

«Мы успели провести социально-психологическое тестирование до введения в регионе ограничительных мер по коронавирусу. Так, в отчетном учебном году в нем приняли участие 166 образовательных организаций. В целевую группу участников вошли 31,5 тысяч человек. Тестирование не прошли только 2% учащихся. По его итогам для профилактики употребления школьниками и студентами психоактивных веществ была организована и проведена разъяснительная работа в соответствии с методическими рекомендациями Центра защиты прав и интересов детей», - поделился он.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в свою очередь сообщила, что медицинские профилактические осмотры прошли чуть более 2,5 тысяч учащихся образовательных учреждений.

В продолжение заседания о состоянии профилактической работы и деятельности антинаркотических комиссий на территории муниципальных образований области проинформировали главы Красногородского, Опочецкого и Пушкиногорского районов. Михаил Ведерников поблагодарил докладчиков за активную работу муниципалитетов по реализации антинаркотических программ и сообщил о необходимости выделения из районных бюджетов комиссиям средств для организации и проведения различных мероприятий на местах.

По итогу заседания губернатор поручил ответственным комитетам продолжать профилактическую деятельность среди населения, в том числе с активным привлечением к разъяснительной работе общественников и волонтеров. В связи с этим Михаил Ведерников поблагодарил добровольцев, которые закрашивают надписи с рекламой наркотиков в Пскове. «Эта работа выстроена системно и ведется на регулярной основе, что дает свой результат», - заметил глава региона.