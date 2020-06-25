Общество

Итоги конкурса «В центре внимания!» подвели в Псковской области

Итоги конкурса «В центре внимания!» подвели в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД России, мероприятие прошло в целях пропаганды здорового образа жизни в подростково-молодежной среде.

В конкурсе приняли участие жители областного центра в возрасте от 14 до 25 лет. Участников призвали продемонстрировать свои таланты в видеообращении, основой которого стала тема «Как мое хобби определило здоровый стиль жизни?».

В социальной сети «ВКонтакте» на платформе группы «Антинаркотическое добровольчество УКОН УМВД России по Псковской области» 23 июня был проведен публичный опрос среди участников группы по выбору трех победителей.

Первое место заняли Марина Титова Марина и Любовь Иванова Любовь Николаевна с видеообращением под названием «Занятия по физической культуре (ведение здорового образа жизни)». Второе место присуждено Милане Ивановой Милане, представившей свою работу «Художественная гимнастика». А на третьем месте - Елизавета Шувалова.

Победителей конкурса поощрят памятными подарками. Остальных участников творческого состязания наградят благодарственными письмами.