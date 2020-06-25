Общество

Реконструкция проспекта Ленина полностью решит проблему его подтопления - директор горводоканала

Хороший асфальт, новые ливневки, комфортные тротуары, современное освещение. Все это ждет жителей и гостей города Великие Луки после реконструкции проспекта Ленина.

Проектно-сметная документация на объект «Капитальный ремонт проспекта Ленина (от улицы Дьяконова до моста через р. Ловать) и улицы Дьяконова (от проспекта Ленина до проспекта Гагарина) в городе Великие Луки Псковской области» прошла Государственную экспертизу в 2015 году, а в настоящее время находится на корректировке.

Решение о необходимости корректировки проекта было принято исходя из изменившейся за прошедшее время дорожной обстановки, а также с учетом мнения жителей, обращавшихся в администрацию города. На сегодняшний день проект уже претерпел серьезные изменения. В частности, пересмотрена в сторону уменьшения ширина проезжей части с целью максимального сохранения существующих границ.

Депутат Великолукской городской Думы, директор МП «Водоканал» Евгений Шумайлов отметил в интервью телеканалу 360о, что реконструкция подразумевает расширение проспекта, новые тротуары, проезжую часть, освещение, удобные «карманы». Кроме того, по его словам, под проспектом Ленина будут модернизированы коммуникационные сети: водопровода, канализации, в том числе ливневой.

«Они построены в 50-е годы и сейчас находятся в крайне аварийном состоянии. В случае серьезной аварии дома рискуют остаться без удобств. Это недопустимо. Поэтому я считаю, что реконструкция должна быть. Да, некоторые зеленые насаждения, деревья это, может быть, затронет. Они будут снесены. Но проектом предусмотрено вместо одного снесенного деревья высадка 10 новых деревьев. Предусмотрены и новые красивые газоны. Все будет хорошо и прекрасно», - заверил Евгений Шумайлов.

Он также отметил, что реконструкция ливневой канализации позволит полностью решить проблему подтопления проспекта.