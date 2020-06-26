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Предприятия СоюзМаш России примут участие в международном проекте «Инженеры Победы»

Предприятия, входящие в Союз машиностроителей России, примут активное участие в проекте «Инженеры Победы», который реализует международный фестиваль «От Винта!», действующий под эгидой Минпромторга РФ. В рамках проекта на портале НЭБ (оператор - Российская государственная библиотека) будут размещены истории предприятий и инженеров, «ковавших» победу в тылу во время Великой Отечественной войны, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Союза.

Среди членов Союза машиностроителей России - крупные корпорации, заводы, фабрики, работающие в 71 субъекте РФ и составляющие основу промышленной мощи страны. Сотрудники многих предприятий, входящих сегодня в Союз, во время войны приложили колоссальные усилия для создания уникальной техники, которая приблизила разгром врага.

На этих предприятиях выпускались боевые корабли, танки, пушки, самолеты, военная амуниция и боеприпасы. Тысячи ведущих инженеров и конструкторов применяли свои знания и умения в непростой обстановке военного времени для разработки новейших образцов вооружения, которое направлялось в действующую армию.

«Проект «Инженеры Победы» задуман, чтобы объединить сведения об уникальных разработках отечественных промышленных предприятий в один из тяжелейших периодов нашей истории. Благодаря советским конструкторам, инженерам, рабочим на долгие годы нам удалось закрепить техническое превосходство. Уверен, что собранные архивные материалы помогут нам глубже понять их судьбу и историю Великой Победы», - прокомментировал первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

Добавим, что проект «Инженеры Победы» реализуется международным фестивалем научно-технического творчества детей и молодежи «От Винта!» (действует под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ) совместно с Национальной электронной библиотекой (оператор - Российская государственная библиотека). В его рамках создается информационный портал, включающий документальные свидетельства о деятельности инженерных и технических специалистов во время Великой Отечественной войны. Сведения принимаются как от юридических, так и от физических лиц. Информационная поддержка проекта: Россотрудничество, Росмолодежь.

На сегодняшний день участниками проекта, приуроченного к 75-летию Великой Победы, уже стали десятки организаций, сотни жителей России.

Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи «От Винта!» проводится с 2005 года. Фестиваль стал первым комплексным мероприятием по развитию детского научно-технического творчества и молодежного технологического предпринимательства в России. Участники в возрасте от 5 до 35 лет представляют свои идеи и проекты для различных отраслей промышленности. Фестиваль также проводится в рамках крупнейших российских и зарубежных форумов и выставок в России, Италии, Германии, Австрии, Польше, Словакии, Индии, Китае, Вьетнаме и других странах.