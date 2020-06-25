Общество

В Госдуме предлагают защитить права антипрививочников с помощью штрафов

Депутаты Госдумы предложили штрафовать чиновников и организации, нарушающие права родителей. Речь идет, в том числе, об ответственности за отказ принять ребенка в детсад или школу без прививки.

По словам одного из авторов инициативы, парламентария Николая Земцова, норма о медицинских обследованиях, в частности, подразумевает отказ от прививок без запрета на посещение образовательных учреждений. Поэтому в КоАП должна появиться статья, предусматривающая административное наказание для должностных лиц и организаций за нарушение законных прав родителей, пишет газета «Известия».

Депутаты уже разработали поправки в новый КоАП и направили их в Минюст. Нарушителей — должностных лиц предлагается штрафовать на 10-30 тыс. рублей, юридических — на 50-100 тыс. рублей.

В Национальном родительском комитете отмечают систематическое поступление жалоб на отказ принять ребенка в детский сад или школу из-за отсутствия прививок.

По мнению адвоката по медицинским вопросам Анны Орешковой, предлагаемые поправки в КоАП облегчат жизнь многим родителям и снизят градус произвола со стороны руководства учебных заведений. Она добавила, что чаще всего родители отказываются не от самой прививки, а от использования конкретной вакцины, сомневаясь в ее эффективности и безопасности.

При этом, по мнению инфекциониста, вакцинолога Евгения Тимакова, наиболее оптимальное решение — это не отказ в приеме в детсад или школу ребенка без прививок, а в его быстрое направление на карантин в случае эпидемии.