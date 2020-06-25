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Общество

Роструд сообщил о возросшем количестве обращений в свой адрес

26.06.2020 07:32|ПсковКомментариев: 0

С 1 июня россияне подали в трудовую инспекцию порядка 7 тыс. обращений и вопросов — почти в два раза больше, чем в то же время год назад (тогда показатель составил 3,7 тыс.). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роструда. Речь идет о взаимодействии в электронном формате через сервис «онлайнинспекция.рф» — после пандемии он стал одним из основных каналов связи.

На круглосуточную «горячую линию» в июне поступило около 15 тыс. звонков. По данным сервиса «онлайнинспекция.рф», больше всего вопросов (32%) касаются увольнений. Насчет зарплат хотели поговорить 30% обратившихся. На третьем месте - «прочие» темы, к которым специалисты отнесли 15% вопросов. 10% обращений — по поводу коронавируса и связанных с пандемией проблем.

Граждане обращаются за консультациями относительно режима работы, в том числе в период нерабочих дней, вопросов оплаты труда, оформления и переноса отпусков, расторжения трудовых отношений, удаленного формата работы, добавили в пресс-службе Роструда.

Теги: #Роструд
Источник: Псковская Лента Новостей
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