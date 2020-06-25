Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Полученный во время пандемии COVID-19 опыт перевода школьников на дистанционное обучение будет использоваться в будущем во время сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Всегда у нас в стране осенью и весной вспышки простудных заболеваний. Вот сейчас делать надо так, чтобы эти вспышки — иногда по полкласса дома сидят — проходили незаметно для тех даже, кто болеет, без ущерба. Чтобы он мог подключиться к родному классу, посмотреть, как проходит урок, и даже поучаствовать в уроке. Вот это все надо делать и доводить эту систему до ума. Конечно, на это уйдет несколько лет, но это делать надо», — цитирует чиновника ТАСС.

Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта. «У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения», — заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.