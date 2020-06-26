Общество

Прокуратура нашла нарушения в работе Гдовской районной больницы

В деятельности Гдовской районной больницы выявлены нарушения в сфере соблюдения прав и социальных гарантий граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Как установлено, местный житель состоит на «Д» учете у врача –терапевта указанного медучреждения с диагнозом: «Сахарный диабет 1 тип», ему регулярно выписываются бесплатные рецепты на тест-полоски для определения уровня глюкозы крови.

Так, в соответствии с заключениями врачебной комиссии ему были выписаны рецепты на предоставление по бесплатному рецепту медицинских изделий - тест-полосок для глюкометра. Однако, как выяснилось в ходе проверки, решение о наличии медицинских показаний для назначения жителю района с сахарным диабетом медизделий больница в форме протокола не оформила, а также не направила соответствующие документы в комитет по здравоохранению Псковской области для включения его в региональный реестр пациентов для обеспечения тест-полосками.

По результатам проверки в адрес главного врача ГБУЗ «Гдовская РБ» было внесено представление об устранении нарушений в сфере соблюдения прав и социальных гарантий граждан.