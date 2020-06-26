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Общество

Гдовская прокуратура добилась блокировки сайтов с инструкциями по замедлению счетчиков

26.06.2020 14:03|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Гдовского района выявила сайты, содержащие информацию о способах остановки или произведения несанкционированного вмешательства в работу приборов учета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном ведомстве.

В силу статьи 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов), утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном правительством, напомнили в прокуратуре.

«Установка различных устройств, останавливающих или замедляющих приборы учета коммунальных ресурсов, является несанкционированным вмешательством в работу указанных приборов учета, а последующая неоплата использованных ресурсов является нарушением законодательства, которое влечет причинение убытков поставщикам ресурсов, а также неопределенному кругу лиц – гражданам, проживающим в одном доме с нарушителем, так как бремя оплаты неучтенных коммунальных услуг возлагается также и на них», - добавили в ведомстве.

Заместитель прокурора обратился в суд с административным исковым заявлением о признании обнаруженной информации запрещенной к распространению на территории России. Это требования было удовлетворено, в настоящее время доступ к запрещенной информации ограничен.

Теги: #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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