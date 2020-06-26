Общество

Житель Гдовского района приговорен к исправительным работам за неуплату алиментов

41-летний житель Гдовского района признан виновным в неоднократной неуплате алиментов без уважительных причин, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

В суде установлено, что являясь трудоспособным и здоровым гражданином, подсудимый не устроился на работу, достоверно зная о возбужденном в отношении него исполнительном производстве, и алименты не платил.

Учитывая позицию государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % из заработка осужденного ежемесячно до совершеннолетия ребенка.