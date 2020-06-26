Общество

Глава Федерации независимых профсоюзов России посетит Псковскую область

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов 25 июня провел рабочую встречу с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Михаил Шмаков поздравил руководителя профобъединения Псковской области с избранием, выразил свою поддержку и пожелал плодотворной работы в деле защиты прав и законных интересов трудящихся.

На встрече обсуждались планы работы профобъединения на ближайший период. Отдельно профсоюзные лидеры обсудили систему социального партнерства, возникающие проблемы, о которых информируют отраслевые профсоюзы в организациях и на предприятиях Псковской области, работу учреждений санаторно-курортного комплекса в условиях ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В завершении встречи Игорь Иванов пригласил Михаила Шмакова посетить Псковскую область с рабочим визитом, встретиться с профсоюзным активом региона. Предложение было принято, визит состоится до конца 2020 года.

«У нас состоялся обстоятельный диалог, мы чувствуем поддержку ФНПР в это непростое время. Сегодня все специалисты федерации работают для нас. Это дорогого стоит. Работают принципы единства, солидарности и справедливости для решения общих проблем! Так должно быть», — заключил Игорь Иванов.