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Глава ФНПР посетит Псков
 
 
 
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Общество

Глава Федерации независимых профсоюзов России посетит Псковскую область

26.06.2020 10:23|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов 25 июня провел рабочую встречу с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе. 

Михаил Шмаков поздравил руководителя профобъединения Псковской области с избранием, выразил свою поддержку и пожелал плодотворной работы в деле защиты прав и законных интересов трудящихся.

На встрече обсуждались планы работы профобъединения на ближайший период. Отдельно профсоюзные лидеры обсудили систему социального партнерства, возникающие проблемы, о которых информируют отраслевые профсоюзы в организациях и на предприятиях Псковской области, работу учреждений санаторно-курортного комплекса в условиях ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В завершении встречи Игорь Иванов пригласил Михаила Шмакова посетить Псковскую область с рабочим визитом, встретиться с профсоюзным активом региона. Предложение было принято, визит состоится до конца 2020 года.

«У нас состоялся обстоятельный диалог, мы чувствуем поддержку ФНПР в это непростое время. Сегодня все специалисты федерации работают для нас. Это дорогого стоит. Работают принципы единства, солидарности и справедливости для решения общих проблем! Так должно быть», — заключил Игорь Иванов.

Теги: #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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