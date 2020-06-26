Общество

В псковском УФСИН определили лучшего педагога для осужденных

Впервые в УФСИН России по Псковской области проведен конкурс среди федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений №№37, 38, 39 на звание лучшего педагогического работника. В условиях эпидемиологической обстановки мероприятие прошло в дистанционном формате, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В состязании приняли участие работники всех профессиональных образовательных учреждений ФСИН России, ведущие педагогическую деятельность в колониях Псковской области. К финальному этапу конкурса каждый из них уже прошел отборочный и промежуточный этапы и стал лучшим в своей образовательной организации.

Задачи конкурса состояли в повышении уровня профессионального мастерства, обмене передовым педагогическим опытом, внедрении новых технологий и расширении сферы профессионального общения.

В жюри вошли сотрудники УФСИН и представители профессиональных образовательных организаций ФСИН России №№37-39. Знакомство с конкурсантами проходило в форме мастер-класса. Члены конкурсной комиссии оценивали творческую презентацию педагогов, методические и авторские разработки, размещенные на педагогических интернет-ресурсах, а также видеофрагмент занятия по учебной дисциплине.

В итоге победителем конкурса стал мастер производственного обучения ФКП образовательного учреждения №38 (ИК-4, расположенной в деревне Середка) Сергей Цветков, который провел мастер-класс по теме «Творческая мастерская». Преподаватель обучает осужденных по профессиям стропальщика и швеи.

Мастер того же образовательного учреждения Юрий Михайлов стал обладателем диплома 2-ой степени. Он провел мастер-класс по технологии группового обучения «Электрические измерения», суть которого состоит в определении различных величин электрического тока: силы, напряжения и мощности с помощью различных приборов. Под руководством Юрия Михайлова осужденные осваивают профессию электромонтажника.

Призером 3-ей степени стал мастер профессионального обучения ФКП образовательного учреждения № 39, ведущий педагогическую деятельность в ИК-3 (Идрица), Сергей Савчук, представивший на суд жюри мастер-класс «Сварка стыкового соединения в горизонтальном положении». В исправительной колонии он обучает осужденных профессии сварщика.

Педагоги, занявшие призовые места, будут награждены дипломами трех степеней и денежными сертификатами на обустройство производственной мастерской, остальные участники получат благодарности.