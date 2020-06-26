Общество

Обсуждение поправок в Трудовой кодекс проходит в Псковской области

Обсуждение поправок в Трудовой кодекс РФ проходит в Псковской области. На 13 июля запланировано рассмотрение изменений на заседании профильного комитета, а 14 июля их планируется обсудить на заседании фракции «Единой России» и сессии Псковского областного Собрания депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Я надеюсь, что законопроект будет поддержан. Вопросы, действительно, актуальны, сколько времени живем на удаленке, особенно школы, преподаватели, студенты, многие предприятия и компании - это востребованная инициатива и узаконить ее надо. Кому-то она актуальна, кому-то нет, никто не обязывает ее применять, но для тех, кто готов, - эти поправки необходимы. Я надеюсь, коллеги-депутаты на сессии их поддержат», - сказал руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте, председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов.

Ранее Андрей Турчак заявил о необходимости ускорить работу по обсуждению законопроекта поправок в Трудовой кодекс в регионах, чтобы успеть юридически их оформить. В первом чтении поправки планируют рассмотреть в Госдуме 21 июля.

Напомним, поправки в Трудовой кодекс готовятся с прошлого года. 1 мая председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил ускорить работу над изменениями в трудовое законодательство. В первой редакции документ был подготовлен через месяц, и 16 июня фракция партии внесла его на рассмотрение Госдумы.

В документе закрепляется три основных вида удаленной работы - постоянная, временная и комбинированная. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». Это стало актуально в условиях пандемии - многих сотрудников переводили на удаленку, но при этом такой формат не был закреплен в законе. Комбинированная занятость - это чередование работы из офиса и из дома. Пока эти понятия в Трудовом кодексе не закреплены.

Кроме того, в законопроекте определяются способы взаимодействия сотрудника и начальника, удобные для обеих сторон. В частности, предлагается вести электронный документооборот. При этом не нужна электронная подпись - авторы законопроекта отметили, что ее оформление стоит достаточно дорого. Работник и его руководитель будут договариваться о способе верификации сообщений. Не отменяются и бумажные документы - их можно будет использовать, если обеим сторонам это удобно.