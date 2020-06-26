Общество

Минобрнауки планирует проводить всероссийский онлайн-выпускной ежегодно

Всероссийский онлайн-выпускной будет проводиться ежегодно как дополнение к традиционным выпускным, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Тот выпускной, который состоится, мы хотели бы, чтобы он стал ежегодным летним праздником. В этом году его идея обусловлена понятно чем. Пандемия, она в каком-то смысле нас разъединила, так или иначе, мы меньше общаться стали. А идея выпускного - это идея объединения всех», - цитирует Фалькова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ решило провести всероссийский онлайн-выпускной для студентов российских вузов 27 июня. В этот же день состоится школьный выпускной вечер, который также пройдет в дистанционном формате.