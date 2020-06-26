Общество

45 случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки

45 случаев коронавируса выявлено в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram.

Глава региона отметил, что динамика распространения заболевания остается сравнительно низкой. «Отдельно нужно отметить, что за сутки число выздоровевших составило +53, что выше числа заразившихся», - написал он.

Он заявил, что к настоящему моменту осталось три активных очага: Морино (+1), Богданово (+1) и цех готовой продукции Великолукского мясокомбината (за сутки +0).

«С руководством мясокомбината вчера провели совещание, где обсудили и приняли ряд дополнительных решений, чтобы ситуация стабилизировалась в ближайшие дни», - заключил Михаил Ведерников.