Общество

Детские лагеря начнут работу в Псковской области с 15 июля

Летняя оздоровительная кампания стартует в Псковской области 15 июля. Этот вопрос обсуждался на совещания губернатора Михаила Ведерникова и полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана, сообщил глава региона в инстаграм-аккаунте.

«Что касается летней оздоровительной кампании – если динамика распространения заболевания не будет расти, она стартует 15 июля. Необходимые регламенты работы детских оздоровительных лагерей к настоящему моменту готовы. Они будут работать фактически в режиме обсерваторов: посторонним вход запрещен, все сотрудники не покидают территорию до конца смены», - заявил Михаил Ведерников и добавил, что наполняемость отрядов будет составлять не более 50% от проектной мощности.