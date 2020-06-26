Общество

На госуслугах появилась памятка о действиях в случае домашнего насилия

В разделе по профилактике домашнего насилия на портале госуслуг размещена памятка для предупреждения кризисной ситуации. Об этом в пятницу сообщает сайт уполномоченного по правам человека в РФ.

«После введения режима самоизоляции в раздел размещена памятка с алгоритмом действий при возникновении кризисных ситуаций, а также контакты служб, куда можно обратиться в случае опасности за психологической и иной поддержкой», - говорится в сообщении.

Пресс-служба омбудсмена отмечает, что психологическое состояние многих российских семей подверглось серьезным испытаниям в условиях распространения коронавируса и введенных ограничительных мер.

Согласно памятке, для предупреждения кризисной ситуации необходимо принять ряд предупредительных мер. В частности, рекомендуется держать близких в курсе складывающейся обстановки в семье; иметь надежное место, куда можно уйти в случае опасности; предупредить соседей, чтобы они вызвали полицию, если услышат шум и крики из квартиры, а также иметь под рукой личные документы, одежду и нужные лекарства. Кроме того, необходимо заранее узнать телефоны служб помощи.

Ранее сообщалось, что раздел по профилактике домашнего насилия был создан на портале в рамках исполнения поручения заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой. Ранее к вице-премьеру обратились депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Савастьянова. По их словам, после введения режима самоизоляции, увеличилось число жалоб на домашнее насилие.

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По словам Пушкиной, речь также идет о жалобах на издевательства над пожилыми людьми — их собственные дети, в том числе, отбирают пенсии. Депутат уверена, что ситуация, когда насильник во время карантина находится в четырех стенах, служит для него стопроцентным триггером для возмещения злости на жертве. Однако в России такие ситуации осложняются отсутствием закона о профилактике семейно-бытового насилия, сообщает «Парламентская газета».

Законопроект о профилактике домашнего насилия был опубликован на сайте Совфеда для общественного обсуждения в конце ноября 2019 года. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, палата вернется к доработке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия после окончания пандемии.

Кроме того, правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала губернаторам проработать вопрос о создании кризисных центров для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Однако, по словам Пушкиной, соответствующие рекомендации пока не были выполнены.

Те, кто столкнулся с проблемой домашнего насилия, могут обратиться за помощью по телефону доверия 8 800 7000 600 - звонок бесплатный, либо в один из российских центров социальной и психологической помощи, помощь также можно найти на сайте сети взаимопомощи женщин «Ты не одна».