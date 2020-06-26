В псковской Росгвардии рассказали, как защитить квартиру от кражи летом

Вневедомственная охрана Росгвардии по Псковской области рекомендует гражданам воспользоваться советами специалистов и попытаться обезопасить себя и свою недвижимость в летний период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Пренебрегать этими советами не стоит, но необходимо понимать, что предотвратить кражу и дать абсолютную гарантию безопасности они не смогут. Для того, чтобы действительно сохранить свое имущество в целости и сохранности и защитить свою квартиру от непрошеных гостей целесообразно комплексно подойти к решению данной проблемы.
Воспользоваться советами специалистов и установить систему безопасности, при срабатывании которой по указанному адресу незамедлительно прибудет группа задержания вневедомственной охраны. Создать для злоумышленников некую «полосу препятствий», где бдительность хозяев имущества в сочетании с технической составляющей не оставит преступникам никаких шансов, заключили в управлении Росгвардии.