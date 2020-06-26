Общество

В псковской Росгвардии рассказали, как защитить квартиру от кражи летом

Вневедомственная охрана Росгвардии по Псковской области рекомендует гражданам воспользоваться советами специалистов и попытаться обезопасить себя и свою недвижимость в летний период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Необходимо укрепить двери, окна и балконы. Установка надежных металлических дверей со сложными замками, а также остекление балконов и установка решеток на окнах значительно затруднят доступ преступников в помещение.

Ни в коем случае не сообщать посторонним и не оставлять в социальных сетях информацию о планируемых поездках.

Внимательно следить за ключами, не оставлять их без присмотра в условленных местах, в сумках и в верхней одежде. Злоумышленники могут сделать слепок, и тогда попасть в квартиру не составит им никакого труда.

На время длительного отсутствия попросить кого-то из родственников или близких друзей забирать корреспонденцию из почтового ящика, ведь чем ее больше, тем более вероятно, что вы уехали надолго. Также стоит наладить отношения с ближайшими соседями. Нередко именно бдительность граждан помогает пресечь квартирную кражу.

Даже ненадолго покидая жилье, настоятельно рекомендуется запирать окна и форточки.

Пренебрегать этими советами не стоит, но необходимо понимать, что предотвратить кражу и дать абсолютную гарантию безопасности они не смогут. Для того, чтобы действительно сохранить свое имущество в целости и сохранности и защитить свою квартиру от непрошеных гостей целесообразно комплексно подойти к решению данной проблемы.

Воспользоваться советами специалистов и установить систему безопасности, при срабатывании которой по указанному адресу незамедлительно прибудет группа задержания вневедомственной охраны. Создать для злоумышленников некую «полосу препятствий», где бдительность хозяев имущества в сочетании с технической составляющей не оставит преступникам никаких шансов, заключили в управлении Росгвардии.