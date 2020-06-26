Общество

550 жителей Псковской области с коронавирусом лечатся дома

550 жителей Псковской области с коронавирусом находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщила руководитель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сегодня, 26 июня, на селекторном совещании с врачами районных больниц.

Наибольшее количество пациентов, получающих лечение на дому, находятся в Пскове, - 150 человек.

Марина Гаращенко напомнила, что в восьми стационарах развернуто 1348 коек для коронавирусных больных и пациентов с внебольничной пневмонией.

В ходе доклада руководитель профильного комитета обозначила, что в регионе сохраняется два очага коронавируса — Порховская межрайонная больница и Псковская психиатрическая больница. Но, по ее словам, роста числа заболевших там не наблюдается. «Будем надеяться, что это последние очаги», - добавила Марина Гаращенко.