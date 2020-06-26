Общество

Главврач Великолукской межрайонной больницы написала заявление об увольнении

Главный врач Великолукской межрайонной больницы Елена Никанорова написала заявление об увольнении с 7 июля. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 26 июня, на селекторном совещании с врачами районных больниц.

Фото: портал «Луки.ру»

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«Я не уверен, что у нее получится уйти самостоятельно», - заявил губернатор.

В ходе совещания он отметил, что 100 тысяч масок, направленных в медучреждение, неизвестно как использовались. Некоторые сотрудники больницы использовали самодельные маски, которые, по сути, не защищают должным образом. «Кружок «Умелые ручки», кто во что горазд», - сказал глава региона, комментируя данную ситуацию.

Михаил Ведерников призвал главных врачей медучреждений региона не доводить ситуации до того, чтобы люди писали обращения на сайт губернатора и приходилось проводить служебные проверки.