Общество

8 тестов на коронавирус одному человеку делать недопустимо - Михаил Ведерников

493 пациента лечатся в настоящее время в Псковской горбольнице, из них - 336 с ковидными пневмониями. Об этом сообщил главврач Псковской горбольницы Алексей Васильев сегодня, 26 июня, на селекторном совещании.

Он доложил, что сегодня в медучреждение поступили 26 пациентов, трое из которых с коронавирусом, остальные с пневмонией.

Кроме того, продолжается выписка пациентов. Так, к примеру, 23 июня было выписано 45 человек, а вчера - 48 человек. Сегодня планируется выписать около 56 пациентов.

Кроме того, Алексей Васильев обратил внимание на тот факт, что бывают случаи, когда одному пациенту приходится делать несколько тестов на коронавирус из-за ложных результатов. Таким образом, количество тестов на одного пациента достигает более 8 штук.

Михаил Ведерников заявил, что такая ситуация недопустима. «Не больше трех анализов нужно делать», - заявил глава региона. Лаборатории перегружены, люди работают на пределе сил, заметил он.

По его словам, сейчас идут переговоры с Санкт-Петербургом и Москвой об оказании помощи в проведении тестов.