Общество

Главврач Пушкиногорской больницы госпитализирован с пневмонией

Главный врач Пушкиногорской больницы, анестезиолог-реаниматолог Леонид Солонухин госпитализирован с пневмонией. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников сегодня, 26 июня, на селекторном совещании с врачами районных больниц.

По его словам, Леонид Солонухин был командирован в Великолукскую межрайонную больницу в целях «исправления ошибок».

«Ни один такой случай для системы здравоохранения Псковской области безболезненно не проходит, особенно важно снизить риск заболевания медперсонала ковид-отделений», - сказал глава региона.

Михаил Ведерников пожелал Леониду Солонухину скорейшего выздоровления и возвращения в строй.