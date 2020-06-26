Общество

Стало известно о многочисленных нарушениях в великолукской поликлинике

По итогам проведенной проверки стало известно о многочисленных нарушениях в поликлинике №1 Великолукской межрайонной больницы. Об этом сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная сегодня, 26 июня, на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, проверка показала, что не было должного информирования населения об особенностях работы учреждения в период коронавируса, не были указаны телефоны для обращения граждан с различными вопросами. «Не была организована работа фильтров с разделением потоков пациентов», - добавила Галина Неваленная.

По ее словам, предварительная запись пациентов в лаборатории на обследования также отсутствовала. «Все это приводило к скоплению пациентов, особенно утром», - заметила Галина Неваленная.

Она также добавила, что в поликлинике не было условий для соблюдения социальной дистанции - отсутствовала разметка.

Помимо многочисленных нарушений со стороны пациентов, выявлены нарушения, касающиеся медперсонала. Так, медики не в должной мере были обеспечены средствами индивидуальной защиты — выявлен факт дефицита масок и перчаток. Кроме того, не было контроля за использованием средств защиты.

Помимо всего прочего, в поликлинике отсутствовали санитайзеры и рециркуляторы.