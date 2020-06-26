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Общество

Как выбрать первый тариф для смартфона и не прогадать?

26.06.2020 13:46|ПсковКомментариев: 0

Казалось бы, что может быть сложного при выборе тарифа на мобильную связь. Как правило, достаточно зайти на сайт оператора и подобрать тот, который кажется наиболее оптимальным. Но что делать, если тарифов слишком много? Как узнать сколько вам нужно гигабайт, минут и смс? Нужны ли мессенджеры без ограничений или кино в вашем смартфоне?

Конечно, можно изучить сотни отзывов в интернете, поговорить со знакомыми и друзьями. А лучше в этом вопросе довериться мнению экспертов, то есть тех, кто действительно создает тарифные планы.

Команда Билайн собрала лайфхаки для новичков, которые помогут правильно подобрать тариф и не прогадать в будущем. Для чего это Билайн? Правильно выбранный тариф создает позитивный пользовательский опыт и открывает перед абонентами множество новых возможностей для общений.

Лайфхак №1

Подсчитайте, сколько вы готовы тратить ежемесячно на услуги связи. Конечно, никто не спорит, что мобильная связь в России одна из самых дешевых. Но и важно помнить, что с появлением в вашей жизни смартфона, эти траты станут для вас постоянными.

Лайфхак №2

Выберите первый смартфон. Прошло время, когда на классный девайс надо было копить. Сейчас в продаже множество вариантов и купить хорошее устройство можно от 5 тысяч рублей.

Зайдите на официальную страницу интернет-магазина производителя или оператора, сравните характеристики или, соблюдая все рекомендации и социальную дистанцию, уточните все преимущества у продавца в розничном магазине. Сотрудники Билайн, кстати, проходят тренинги и отлично разбираются во всех актуальных моделях.

Лайфхак №3

Если у вас никогда не было смартфона, лучше всего посмотреть на базовый тариф. В Билайн – это «Первые гиги», то есть тариф, созданный для новичков.

В обновленной версии тарифа 150 минут, 5 гигабайт, безлимитные мессенджеры и даже 20 каналов Билайн ТВ. Много это или мало, покажет время. Но для тех, которые только открывают для себя привычку пользоваться смартфоном и мобильным интернетом, этого набора достаточно.

Но если вдруг вы точно знаете, что этого вам будет мало, то обратите внимание на тариф «Близкие люди 1». Количество гигабайт и минут, ТВ-каналов там больше, да и можно разделить их с другими устройствами.

Лайфхак №4

Установите приложение своего оператора. В Билайн – это приложение «Мой Билайн». Его легко можно найти в App Store или Google Play.

Для чего это нужно: во-первых, вы сможете сами видеть сколько у вас остается услуг до конца месяца, во-вторых, подключать или отключать услуги самостоятельно, в-третьих, через приложение вы можете настроить автоматическое пополнение счета, а в-четвертых – вы всегда можете задать вопрос оператору в чате и получить оперативный ответ. И, конечно, видеть все лучшие предложения от Билайн и партнеров со скидками.

Подумайте, какие еще приложения вам могут понабиться на каждый день. В топе самых скачиваемых: мессенджеры, социальные сети и навигация, игры и музыка. Правда, самоизоляция добавила к списку приложения для дистанционного обучения. Только помните, что приложения делятся на платные и бесплатные. И прежде, чем скачивать, оцените, действительно ли вы оно вам так необходимо.

Лайфхак №5

Проверьте в настройках телефона, включен ли у вас LTE, чтобы оценить все преимущества обновленной сети Билайн. В 2019 году оператор на 47% увеличил количество базовых станций сети LTE в России. Сетью LTE Билайн покрыто 85% территории, на которой проживает население РФ.. Благодаря увеличению емкости сети средняя пользовательская скорость значительно увеличилась*

* по данным внутренней аналитики ПАО «Вымпелком»

Теги: #Билайн
Источник: Псковская Лента Новостей
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