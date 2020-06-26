Общество

Елена Бибикова: Приемные семьи для пожилых людей - очень важная тема для псковского региона

Приемные семьи для пожилых граждан - очень важная тема для Псковской области, где каждый третий является пенсионером. Такое мнение высказала член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова 26 июня во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По ее словам, долгое время в Советском Союзе был один вид социальных услуг - помещение в дом-интернат. Для пожилых людей это тяжелое решение. Человека вырывают из дома из привычной обстановки, из места, где родные похоронены, друзья живут рядом, заметила Елена Бибикова.

Сейчас, обратила внимание сенатор, развиваются «стационарозамещающие» технологии. Реализуется система долговременного ухода - высокозатратная для региона. Она подразумевает, что на дому может оказываться помощь не только разовая, но и с привлечением сиделок. Одна из форм - приемная семья, этот институт давно развивается во всех регионах. Экспериментальные площадки дают свои результаты, продолжила Елена Бибикова.

Согласно принятому закону, пожилой человек, инвалид первой или второй группы нуждается в постоянном уходе, его могут забрать в семью люди, с которыми он сможет жить. Заключается трехстороннее соглашение между человеком, семьей и службой. Приемная семья будет получать вознаграждение, пожилой человек будут перечислять часть пенсии, государство осуществляет контроль, уточнила гость студии.