Общество

«Акценты» Донецкого: Перерытый Псков, казус «Гельдтухи» и «Цой жив»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Здесь будет город-сад? Псков переживает масштабную реконструкцию общественных пространств.

Огораживание. Вопрос о Гельдтовой бане вынесен на очередную сессию Псковской городской Думы.

Кино и Цой. Фильм о легенде русского рока, снимавшийся в Псковской области, должен выйти в прокат осенью.

Тема недели – это, конечно, голосование по поправкам в Конституцию, стартовавшее сразу после Парада Победы. Так, в разгар лета нас догоняют события, которые должны были произойти еще в середине весны – 22 апреля и 9 мая. Все это, повторим тезисы от Капитана Очевидность, последствия режима ограничений, введенных властями в связи с эпидемией коронавируса, статистика по которому впервые за последние месяцы внушает осторожный оптимизм.

Число новых случаев заражения постепенно снижается как у нас в регионе, так и по стране в целом, хотя существует мнение, что радоваться пока рано, и нужно соблюдать ограничительные меры, как и прежде.

Жизнь, однако, берет свое. И не только жизнь, но и наша власть, которая не стала ждать осени, и волевым политическим решением фактически (будем говорить откровенно) завершила первый этап пандемии. На участках по голосованию, разумеется, соблюдаются все меры предосторожности: маски, перчатки и ручки в подарок, но символически именно 1 июля, очередной выходной среди недели, как бы подведет черту между строгой самоизоляцией и постепенным выходом из нее.

На следующей неделе обещаны очередные послабления режима – открытие бань и парикмахерских. Тут ко всему прочему очень кстати подоспела и редкая для наших широт жара, начался купальный сезон, и житейский опыт подсказывает, что уже ничто не удержит псковичей в домах и квартирах. Если человеку нельзя отправиться на юг, то при жаркой погоде и белых ночах вполне можно отдохнуть и на Псковщине.

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Впрочем, у нас в регионе имеются отрасли экономики, которым отдыхать сейчас некогда, и которые коронавирус почти не затронул. Это – строительство, прежде всего – объектов гражданского назначения, и строительство транспортное, дорожное. Псков, преодолевая трудности, с переменным успехом и грехом пополам, переживает масштабную реконструкцию улиц и, можно сказать, целых районов, чему мы все живые свидетели и, - поскольку приходится терпеть известные бытовые и житейские неудобства, - в некотором смысле «жертвы».

Это неизбежные издержки любых масштабных строительных работ в центре города.

Жители столицы, к примеру, постоянно жалуются на перекладывание в сотый раз плитки и бордюров. Псковичи - в последнее время на то, что весь Псков перерыт. Хотя на самом деле вовсе не весь, а местами. Но повод для жалоб, разумеется, всегда найдется. Плохо то, что сроки ввода объектов в эксплуатацию постоянно затягиваются и переносятся. Перерыта улица Фабрициуса, и, судя по ее нынешнему состоянию, торжественное разрезание ленточки случится нескоро.

На улице Леона Поземского - та же неприглядная картина, все перерыто, и спешащий мимо прохожий вряд сейчас представляет, что там нарисовали проектировщики в своих визуализациях-презентациях. Что-то, по идее, должно происходить с правым берегом реки Псковы, где обещана нам набережная и комфортная среда. Недавно проходил мимо, и конь не валялся. Набиты только какие-то колья в землю. Список прочих недостроев: стадион «Машиностроитель», кампус ПсковГУ, Сквер искусств на Четырех углах, Сквер народовластия, Зеленый театр. Перечень можно продолжить. Рано или поздно эти объекты сдадут, и хотя бы в этих локациях горожане наконец-то обретут вожделенный «город-сад», о котором грезили рабочие из стихотворения Маяковского «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка».

На этой неделе власти объявили, что 30 миллионов рублей выделено на ремонт улицы Рокоссовского, то есть на дальнем Завеличье станет чуть комфортней А на среднем вот-вот должны начаться работы по возведению культурно-спортивного комплекса под брендом парка «Россия – моя история». Как выражаются некоторые местные политики, «через полгода Псков будет выглядеть совершенно по-другому».

Что ж, посмотрим и оценим. «По-другому» - не всегда лучше. Параметр «цена-качество» у нас весьма загадочен. Регулярно возникает вопрос: «Куда зарыли миллионы?». Во всяком случае, презентационная картинка часто не совпадает с реальным результатом. Тут я всегда привожу в пример улицу Калинина.

Да, стало благоустроенней, но вот с качеством работ, допустим, в Питере все равно не сравнить. Один убогий серый забор чего стоит.

В таких случаях обычно употребляется выражение: «Сделано на отвались». Вы, конечно, догадались, какой на самом деле глагол, запрещенный Роскомнадзором, я хотел произнести. Вот на «отвались» (в буквальном смысле) у нас зачастую и делают.

Или не делают вовсе. В апреле 2020 года, то есть два месяца назад, должна была открыться для посетителей отреставрированная Гельдтова баня, между прочим, памятник архитектуры регионального значения, в котором по преданию мылся сам будущий вождь мирового пролетариата Владимир Ленин в период его трехмесячного проживания в губернском городе Пскове. Так вот, повторюсь, баня не открылась, а пребывает в довольно печальном состоянии, жители выкладывают в соцсетях видео о том, что на кровле легендарной «Гельдтухи» (как у нас в народе по-простому принято называть этот ОКН) поселились котята.

На днях вокруг объекта возвели забор, что вроде как намекает на какие-то перемены (неужто в самом деле начнется ремонт и реконструкция?). Опыт показывает, что вовсе не обязательно. Сколько у нас по Пскову рушится обнесенных заборами достопримечательностей? Вспомним тот же несчастный Дом Батова, двадцать лет торчащий у города как бельмо на глазу.

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И вот, вроде что-то сдвинулось у господ присяжных заседателей. Вопрос о ходе реставрации Гельдтовой бани вынесут на очередную сессию Псковской гордумы. Во всяком случае вчера на заседании думского комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности было рассмотрено обращение заместителя главы Пскова Александра Баева с просьбой заслушать информацию о проводимых ремонтно-восстановительных работах на объекте культурного наследия «Гельдтова Баня». Это такая специальная процедура. По словам депутата, реставрация не ведется, а здание бани продолжает разрушаться. В связи с чем, замглавы Пскова задал вопросы: на каком этапе находится реставрация здания и какие меры приняты администрацией города для привлечения владельца к ответственности за неисполнение договора?

Заместитель сити-менеджера Павел Волков, в свою очередь, пояснил, что владельцы (а это известные в Пскове бизнесмены) получили от органа охраны памятников разрешение на проведение работ в срок до 31 декабря 2021 года включительно. То есть вся история растянется еще на полтора года, если не дольше. Сейчас решается вопрос с подъездными путями к объекту, ведь рядом Финский парк, и он должен остаться парком, несмотря на стройку и движение грузового транспорта.

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В итоге члены комитета ПГД проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе Пскова включить вопрос в повестку очередной сессии и заслушать не только чиновников, но и нынешнего собственника любимой многими псковичами «Гельдтухи». Я же предрекаю, как неисправимый пессимист, что участок набережной Псковы от Троицкого моста до моста пешеходного, как говорится, «всё». Будет загажен и заезжен, как это у нас обычно практикуется. Погуляйте по окрестностям «Машиностроителя», убедитесь сами. Впрочем, мне сейчас очень хотелось бы ошибиться. Просто общественное пространство на набережной Псковы от моста до моста сильно жалко.

И я завершаю. Известный кинорежиссер Алексей Учитель завершил работу над фильмом «Цой», съемки которого проходили в том числе и в Псковской области – в Острове и Выбутах. Об этом сам Учитель сообщил ТАСС. Цитирую режиссера, в свое время создавшего два документальных фильма, в которых фигурирует Виктор Цой («Рок» и «Последний герой»): «Мы заканчиваем новую картину, вчера как раз была последняя смена. Мы дописали оригинальную музыку к игровому фильму «Цой», который рассказывает больше о том, что произошло после гибели Виктора Цоя».

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Фильм как раз сегодня участвует в программе Каннского кинорынка, который проходит в этом году, как и все прочие культурные мероприятия, в онлайн-формате. Выход картины в прокат запланирован на осень 2020 года, но понятно, что в связи с эпидемией эта информация несколько устарела. Когда будет релиз, пока не объявлено.

Здесь напомню, что съемки этого фильма начались в июле прошлого года в Острове, где и была разбита символическая тарелка (есть такая традиция у кинематографистов – разбивать тарелку с названием фильма и фамилиями создателей).

В прошлом году фильм назывался «47». Теперь называется «Цой», что с коммерческой точки зрения, наверное, более правильно. У нас в стране довольно много поклонников творчества Виктора Цоя, так что какой-то локальный успех обеспечен.

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Фильм, впрочем, не о самом Цое, а о том, что происходило после его гибели, то есть, если судить по аннотациям, что-то вроде детектива-расследования, но в любом случае интересно. Актер Евгений Цыганов исполнил роль водителя «Икаруса», попавшего в смертельное для рок-звезды ДТП 15 августа 1990 года. В этом году поклонники группы «Кино» отметят печальный юбилей – тридцать лет со дня смерти Виктора Цоя, и премьера могла стать своего рода очередным мемориалом для легендарного рок-музыканта. На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий