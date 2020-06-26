Общество

Пскович оплатил штраф в 250 тысяч рублей за получение взятки

Пскович полностью оплатил уголовный штраф в размере 250 тысяч рублей за получение взятки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УФССП.

На основании судебного решения в межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств было возбуждено исполнительное производство.

Оплачивать уголовный штраф за получение взятки, полученной при исполнении должностных обязанностей, гражданин не торопился. В связи с этим судебный пристав вынес постановление о временном ограничении должника на право выезда за пределы Российской Федерации, а также предупредил, что, в случае неуплаты штрафа, он может быть заменен иным видом наказания.

Осознавая сложившуюся ситуацию, мужчина принял меры к погашению задолженности. «Было оплачено 230 тысяч рублей, а затем внесены оставшиеся 20 тысяч рублей», - уточнили в ведомстве.