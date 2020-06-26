Общество

Псковский губернатор: Наблюдается устойчивая тенденция по снижению распространения COVID-19

В Псковской области наблюдается устойчивая тенденция по снижению распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников сегодня, 26 июня, на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.

По его словам, снижение заболеваемости составило порядка 15%, такой результат зафиксирован впервые с начала пандемии.

Михаил Ведерников отметил, что ситуация в разных районах существенно отличается. К примеру, в Псковском, Палкинском, Бежаницком районах можно спокойно заниматься спортом, посещать летние веранды, а вот в Плюсском, Дновском, Порховском и Великолукском районах обстановка более сложная, там от таких мероприятий лучше воздержаться.

«В целом, общая картина положительная», - резюмировал глава региона и добавил, что осенью всем нужно быть готовыми ко второй волне коронавируса.

Кроме того, отметил Михаил Ведерников, пришло время рассмотреть возможность возвращения части перепрофилированных коек в стандартный режим работы.