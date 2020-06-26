Общество

Названы благополучные по коронавирусу районы Псковской области

Названы районы Псковской области, где ситуация с заболевшими коронавирусом стабильна и благополучна. Такую информацию озвучил главный санитарный врач региона Александр Нестерук сегодня, 26 июня, на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По его словам самыми благополучными районами являются Пушкиногорский, Пустошкинский и Локнянский районы, где уровень заболеваемости на 1000 жителей менее 1 человека.

Александр Нестерук добавил, что по количеству заболевших на 1000 населения в регионе в настоящее время лидирует Плюсский район.

По словам Александра Нестерука, из крупных районов меньше всего заболевших выявлено в Опочецком районе.