Общество

Александр Нестерук прокомментировал ситуацию с COVID-19 на Великолукском мясокомбинате

Более 2 недель в колбасном цехе Великолукского мясокомбината нет новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук сегодня, 26 июня, на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По его словам, эту вспышку коронавируса можно считать закрытой. Последний случай заболевания в колбасном цехе зафиксирован 7 июня, уточнил Александр Нестерук.

В то же время, по его словам, на предприятии есть новые случаи заражения. Это три водителя и 11 сотрудников, занятых цехе готовой продукции.