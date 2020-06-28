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Общество

COFFEE BRABUS для ценителей настоящего кофе и новых впечатлений

29.06.2020 09:30|ПсковКомментариев: 1

Кофейная лаборатория COFFEE BRABUS, представляющая кофейный интернет-магазин и кофейню, запустила новую услугу для псковичей - «Бесплатная доставка спешелти кофе в зернах и молотого до дверей дома».

COFFEE BRABUS предлагает лучшие сорта specialty кофе с частных ферм Африки, Азии и Латинской Америки и осуществляет обжарку зерна по точным, авторским технологиям

Достаточно просто зайти на сайт лаборатории или в «Инстаграм» и оформить заказ, выбрав любимый спешелти кофе (примеч., «specialty coffee» — кофе повышенного качества, выращенный на высоте более тысячи метров), как в зернах, так и молотый, который был собран и обработан вручную на частных фермах Африки, Азии, Латинской Америки. А потом уже, аккуратно и внимательно обжарен по авторским технологиям экспертов COFFEE BRABUS, раскрывающих весь потенциал отборной кофейной ягоды.

Елена Вишневская - владелица кофейной лаборатории COFFEE BRABUS

«Мы давно уже хотели осуществить идею по доставке зернового и молотого кофе спешелти класса. Не было бы счастья, да "пандемия помогла", - комментирует Елена Вишневская владелица бренда COFFEE BRABUS. - В период карантина по коронавирусу, когда вынуждены были тоже закрыть кофейню, мы организовали доставку свежеобжаренного кофе до дверей наших гостей. Причем, независимо от количества и стоимости заказа. Этот формат очень понравился жителям города, и мы решили его закрепить в своих услугах».

На сегодняшний день COFFEE BRABUS позиционирует себя как кофейная лаборатория и видит свою миссию в проектировании и создании ярких вкусов свежеобжаренного спешелти кофе для всех, кто ценит новые впечатления.

Кофейная лаборатория  COFFEE BRABUS разрабатывает свои авторские напитки и формулы вкусов  - результаты удивляют начинающих любителей кофе и опытных гурманов

«Своих гостей мы учим любить и познавать кофе, словно в лаборатории создаем новую формулу кофейного вкуса, транслируем иной опыт потребления удивительного напитка. Мы разрабатываем авторские технологии обжарки и авторские рецепты приготовления, построенные на внимании к деталям и точности. Мы хотим, чтобы спешелти кофе был в чашке любого из нас, ведь такой кофе не только вкусен, но еще для многих полезен», - комментирует Елена Вишневская.

Приготовление хорошего напитка требует знаний и мастерства – того, кто выращивает кофейную ягоду, кто ее перерабатывает, обжаривает и кто, в итоге, готовит.

Елена Вишневская, хозяйка кофейной лаборатории COFFEE BRABUS и обладательница диплома SCA (международной ассоциации specialty кофе) - настоящий эксперт в своем деле. Она первая в Пскове, еще в 2011 году, стала внедрять культуру употребления натурального, свежеобжаренного кофе спешелти класса. С тех пор псковичи и гости города распробовали новый кофе. Ванильный раф, спешелти капучино стали открытием для многих любителей ароматного напитка.

При оформлении заказа обратите внимание на любимый способ заваривания кофе - от этого зависит правильный помол зерна

«В то время кофеен не было - только рестораны и кафе. Когда я открывала первую кофейню была главная трудность: люди не понимали, что здесь не кормят, а предлагают только настоящий спешелти кофе и десерты. Приходилось часто объяснять, что это не кафе, а кофейня; здесь пьют кофе и общаются». - вспоминает Елена Вишневская. ⠀⠀

Вторая трудность, с которой Елена столкнулась 10 лет назад - это совершенно незнакомый и непривычный для людей вкус спешелти кофе. Некоторые сорта кофе, например, - африканские - для кого-то казались кислыми. «Спрашивали еще, почему не черный, не горький и не горячий. Я объясняла, что спешелти кофе - это не пережаренный кофейный продукт, который продается повсюду. Это - ягодный напиток, насыщенный вкусами экзотических фруктов, со своей натуральной кислотностью, сладостью, терпкостью... Я делала дегустации и потихонечку приучала псковичей к новому вкусу настоящего кофе. И сейчас мои постоянные гости - это уже ценители правильного кофейного вкуса», - добавляет Елена Вишневская.

Сегодня COFFEE BRABUS транслирует суть «четвертой кофейной волны», где применяются высокие технологии и научные подходы в работе со спешелти кофе.

www.сoffeebrabus.ru

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Теги: #кофе
Источник: Псковская Лента Новостей
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